Ricavi da record per Bandai Namco, grazie a Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Gundam Breaker 4

Bandai Namco ha pubblicato il suo resoconto finanziario relativo al primo semestre dell'anno fiscale 2024 / 2025 , conclusosi il 30 settembre 2024. L'azienda ha svelato una forte crescita di ricavi e profitti, grazie all'andamento delle sue serie principali e di giochi come Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Gundam Breaker 4 (Bandai Namco non si occupa solo di videogiochi).

I motori della crescita

A cosa sono dovuti questi ottimi risultati? Mobile Suit Gundam è stata la serie più venduta nel periodo considerato, per un totale di 76,5 miliardi di yen (496,5 milioni di dollari) di ricavi, in aumento del 5% su base annua. Seguono Dragon Ball (75,7 miliardi di yen, +9,6%), One Piece (73,2 miliardi di yen, +22%), Naruto (15 miliardi di yen, +26,6%) e Kamen Rider (14,6 miliardi di yen, +11,6%). Al 31 marzo 2025, ossi al termine dell'anno fiscale corrente, Bandai Namco prospetta ricavi record, con un fatturato netto di 1,15 trilioni di yen (7,46 miliardi di dollari), in aumento del 9,5% rispetto all'anno precedente, e un utile d'esercizio di 160 miliardi di yen (1 miliardo di dollari), in aumento del 76,4% su base annua.

Le vendite nette della divisione Digital Entertainment, che comprende anche i videogiochi, hanno raggiunto i 228,5 miliardi di yen (1,48 miliardi di dollari), con un aumento del 31,1% anno su anno. L'utile d'esercizio della divisione è stato di 44,7 miliardi di yen (290 milioni di dollari), in aumento del 188% anno su anno. I ricavi dei contenuti PC e mobile sono stati di 100,8 miliardi di yen (654,1 milioni di dollari), +6,6% anno su anno, mentre i ricavi delle console sono cresciuti del 40,7%, raggiungendo i 110,5 miliardi di yen (717,1 milioni di dollari). In totale, nel periodo considerato Bandai Namco ha venduto 18,17 milioni di giochi per console, un dato uniforme a quello dell'anno scorso. L'Europa è stata la regione numero uno per copie vendute, con il 43% del totale. Seguono le Americhe (33%) e il Giappone (24%).

Bandai Namco ha citato Elden Ring, con il DLC Shadow of the Erdtree, che ha venduto 5 milioni di unità in tre giorni, e Gundam Breaker 4, che ha fatto segnare un buon inizio, come i principali fattori di crescita dei ricavi. Dragon Ball: Sparking! ZERO, lanciato dopo la fine del secondo trimestre, dovrebbe contribuire in modo netto ai risultati del secondo semestre dell'azienda. Il gioco ha piazzato oltre 3 milioni di unità nelle prime 24 ore, che l'editore ha definito "vendite eccezionali".