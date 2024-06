Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha già fatto vendite esagerate, come svelato da Bandai Namco

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è troppo facile o troppo difficile? Intanto che aspettiamo di dare una risposta all'annosa questione, Bandai Namco ha svelato le vendite effettive fatte finora dal gioco, che sono davvero enormi. Considerate che in soli tre giorni dall'uscita ha venduto ben cinque milioni di copie in tutto il mondo. È una quantità davvero stupefacente, visto che stiamo parlando di un'espansione uscita due anni dopo il gioco base e con dei requisiti di accesso decisamente elevati. Insomma, FromSoftware ha colpito ancora.

Un'espansione attesissima

L'editore giapponese non ha svelato su quale piattaforma il gioco abbia venduto di più, anche se immaginiamo che sia andato bene su tutte. "Questa pietra miliare è il risultato dell'incredibile supporto dei fan, a cui vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza." Viene detto sul comunicato stampa ufficiale.

In Elden Ring: Shadow of the Erdtree i giocatori possono fare visita al Regno dell'Ombra, un mondo pieno di misteri, pericoli e minacciosi boss che possono farvi a fettine con un paio di buffetti sulla schiena. Oltre al nuovo mondo, sono state aggiunte anche tante nuove magie, armi e armature per "permettere ai giocatori di creare le proprie build preferite e superare le sfide."

Per avere altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione, in cui ne abbiamo detto un gran bene. Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring Shadow of the Erdtree è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Naturalmente dovete possedere il gioco base per poterlo affrontare.