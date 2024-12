Elden Ring è stato completamente ricreato usando Excel

Un fan di Elden Ring si è lanciato nell'impresa, che possiamo considerare epica e riuscita, di ricreare completamente il gioco usando un tool particolare: Excel . Sì, parliamo nientemeno che del foglio di calcolo della suite Office di Microsoft. L'opera è stata pubblicata nel subreddit r/excel dove brightyh360, il nostro eroe del giorno, ha spiegato: "Ho realizzato una versione con visuale dall'alto di Elden Ring in Excel, usando varie formule, tabelle e VBA. È stato un progetto molto lungo, che mi ha preso circa 20 ore per il coding e altre 20 per testarlo e sistemare i bug. Ne è valsa la pena."

Un'impresa epica

Il nostro ha anche svelato le caratteristiche del gioco: una mappa formata da 90000 tessere, 60 e più armi, 50 e più nemici, un sistema di crescita dei livelli per personaggi e armi con differenti stili di gioco (tank, mago, dps e così via), 25 e più set di armature, tre classi, sei personaggi non giocanti che assegnano missioni e quattro finali.

Il post è in realtà molto completo e comprende anche alcune immagini e un video che mostra Elden Ring in Excel in azione.

Naturalmente c'è anche il link per scaricarlo e giocarci. L'accesso è completamente gratuito, quindi potete farlo senza problemi. Ricordatevi solo per che muovervi dovete usare il tasto CTRL combinato con i tasti WASD, mentre per interagire dovete usare la combinazione di tasti CTRL + E.

Riportiamo anche che il file è stato controllato dai moderatori del subreddit, che lo hanno trovato pulito. Comunque sia, facciamo nostro l'invito alla cautela, visto che è letteralmente pieno di macro. Un bel passatempo, in attesa di Elden Ring Nightreign.