Tetris Forever è stato aggiornato con l'aggiunta di Welltris ai titoli giocabili

Digital Eclipse ha pubblicato un aggiornamento maggiore del documentario interattivo Tetris Forever , aggiungendo Welltris alla lista dei titoli giocabilli . Quindi la celebrazione dei 40 anni del celebre puzzle game si fa ancora più ricca. Naturalmente sono anche stati sistemati alcuni bug residui e sono state aggiunte delle funzionalità richieste dai giocatori, con altre che sono in arrivo.

Un pozzo di quattro lati

Welltris fu lanciato da Spectrum Holobyte su MS-DOS. Si tratta del primo seguito vero e proprio di Tetris, creato da Alexey Pajitnov, nonché una delle varianti più amate dello stesso in cui i Tetramini (e altre forme) cadono lungo i quattro lati di un pozzo, rendendo il gameplay più complesso.

Per quanto riguarda le altre novità, ora tutti i giocatori possono rimappare individualmente i comandi di Tetris Time Warp, il nuovo gioco per quattro giocatori di Digital Eclipse incluso in Tetris Forever, che pare si sia dimostrato un successo sia tra i giocatori occasionali che tra quelli competitivi. La rimappatura dei comandi è stata la funzionalità più richiesta dai giocatori sin dal momento del lancio.

Digital Eclipse ha anche tracciato il futuro del documentario interattivo: "il nostro obiettivo è continuare a migliorare ed espandere Tetris Forever con nuovi giochi e funzionalità. I team di Tetris e Digital Eclipse stanno esplorando l'aggiunta di nuovi giochi alla raccolta, oltre a lavorare sulle altre richieste di nuove funzionalità e sui problemi segnalati. La prossima priorità del team è risolvere un problema presente in alcuni giochi classici che impedisce agli utenti di salvare o registrare i punteggi più alti, con un aggiornamento previsto per i primi mesi del 2025.

Stiamo inoltre lavorando a un aggiornamento più grande per Tetris Time Warp, che aggiungerà una varietà di nuove funzionalità e modalità basate sul feedback dei giocatori. Puntiamo a rilasciare anche questo aggiornamento nel 2025."