Voti generalmente ottimi per Tetris Forever, pur con qualche eccezione

Tempo di voti anche per il documentario interattivo Tetris Forever, che è stato valutato in modo positivo dalla stampa specializzata. In generale, il gioco ha ricevuto voti che vanno dall'8 al 9,5, con solo un paio di eccezioni, per una media voto che si è attestata su 82 (dato di OpenCritic), decisamente elevata.

In generale è stato lodato il lavoro di ricerca fatto da Digital eclipse, che ha confermato le sue capacità nel maneggiare la storia dei videogiochi. Il difetto più sottolineato, cui è stato dato un peso diverso nei vari articoli, è la mancanza di alcune versioni storiche di Tetris, che avrebbero arricchito ulteriormente il pacchetto.

Va detto che non è una colpa specifica di Digital Eclipse o di The Tetris Company, che non detengono i diritti di tutte le versioni. Ad esempio il Tetris per Game Boy, il più diffuso al mondo, è nelle mani di Nintendo, che molto semplicemente potrebbe aver negato la licenza per l'inclusione. Questo tanto per spiegarvi quale potrebbe essere stato il problema principale.