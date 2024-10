Un video consente di dare uno sguardo a tutti i Tetris dell'antologia Tetris Forever

Il video

Tetris Forever è particolarmente interessante, perché comprende anche giochi inediti che non sono mai usciti dal Giappone e che soddisferanno sicuramente la curiosità degli appassionati. Si tratta di un'opera della Gold Master Series di Digital Eclipse, sostanzialmente delle monografie dedicate a singoli giochi o serie, iniziata con l'ottimo The Making of Karateka. Vediamo il filmato.

Digital Eclipse è uno studio specializzato in documentari giocabili, come vengono definiti in gergo. Attualmente è un'etichetta di Atari, che pare comunque averle lasciato una grossa libertà, visti i prossimi lanci. Tra le opere più recenti segnaliamo Wizardry: Proving Grounds of the mad overlord, remake di uno dei primi giochi di ruolo elettronici commerciali, Llamasoft: The Jeff Minter Story, documentario giocabile dedicato al grande sviluppatore inglese e Atari 50: The Anniversary Celebration, di cui è stato appena pubblicato un grosso DLC, che aggiunge una nuova linea temporale e tanti nuovi giochi.

Tetris Forever è nata dalla volontà di festeggiare i 40 anni del gioco. L'uscita è prevista nel 2024, ma non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Immaginiamo che non manchi molto per l'annuncio, considerando che siamo nell'ultimo trimestre dell'anno e il Natale si avvicina a grndi passi.