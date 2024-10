Dragon Ball: Sparking! Zero ha superato i 100.000 giocatori contemporanei su Steam, entrando nella top 10

Per la precisione, il picco massimo raggiunto fino a questo momento è stato di 122.554 giocatori (rilevato da Steam charts). Attualmente Dragon Ball: Sparking! Zero conta circa 90.000 giocatori e occupa la sesta posizione dei più giocati in assoluto , subito sotto all'MMO Throne and Liberty, ma sopra a Black Myth: Wukong.

Dragon Ball: Sparking! Zero sta andando benissimo su Steam , dove nelle scorse ore ha superato il picco massimo di 100.000 giocatori contemporanei , dato che lo ha proiettato ai piani alti della classifica dei più giocati in assoluto sulla piattaforma e lo ha reso il gioco di Dragon Ball più giocato di sempre, capace di superare in ambito picchiaduro anche i vari Street Fighter 6 e Tekken 8.

Un grande successo

Il gioco di Spike Chunsoft per Bandai Namco risulta essere anche il primo in classifica per vendite a livello globale (Steam calcola le posizioni per ricavi generati, non per numero di copie vendute), anche se nelle prossime ore potrebbe essere insidiato dal gioco di ruolo giapponese Metaphor: ReFantazio, lanciato proprio oggi.

Ottimo anche il consenso popolare, con il 94% delle più di 12.000 recensioni ricevute fino a questo momento che risulta essere positivo, per un giudizio complessivo "Molto positivo". Insomma, stiamo parlando di un successo su tutta la linea, che potrebbe anche crescere nel corso del fine settimana, momento in cui solitamente si gioca di più e i numeri dei titoli del momento salgono inevitabilmente.

Per altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero. Da sottolineare come il gioco non sia stato accompagnato da polemiche particolari, a parte una facezia facilmente risolvibile riguardante la difficoltà di uno scontro.