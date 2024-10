Gobliins6 lanciato su Kickstarter, è il seguito diretto di Gobliins 2

Lo sviluppatore e fumettista Pierre Gilhodes ha lanciato su Kickstarter una campagna di raccolta fondi per Gobliins6 , nuovo capitolo della celebre serie di avventure punta e clicca classiche, nata in epoca 16-bit. È sia il seguito ufficiale di Gobliiins5, sia quello di Gobliins2 - The Prince Buffoon (il numero di "i" indica anche la sottoserie di appartenenza). Proprio le buone vendite di Gobliiins5 lo hanno spinto a ritentare con un nuovo episodio (considerate che sviluppa pratifcamente da solo, quindi non ha bisogno di vendere chissà quanto per fare profitti).

Per i veri fan

Attualmente la campagna Kickstarter è alla ricerca di soli 4.000 euro, con l'offerta per accedere al gioco che è di soli 10 euro. Insomma, si tratta di un obiettivo non proprio proibitivo da raggiungere. C'è anche un filmato che illustra il progetto, che trovate qui di seguito.

Interessanti gli oggetti inclusi in alcune delle fasce di prezzo. Ad esempio pagando 20 euro è possibile ottenere anche Professor Kangaroo, un'applicazione per PC con 65 gag realizzate da Gilhodes, oltre a un libro in PDF di vignette disegnate dallo stesso. Per 30 euro ci si porta accasa anche l'autobiografia dell'autore, sempre in PDF, completa di aneddoti dei suoi anni in Cocktel Vision e del suo primo fumetto, Hallucinoïde. Per 40 euro si ottengono altri fumetti, mentre per 50 euro si ottiene un libro, sempre in PDF, con la storia della serie Gobliiins.

Il gioco in sé racconterà una nuova storia di Fingus e Winkle, che ritornano da Gobliins2, che andranno alla ricerca del figlio del re Angoulafre. Naturalmente il piatto forte del gioco sarà lo stile visivo, che a molti ricorderà le opere di Jacovitti.