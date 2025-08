I Pokémon di partenza della Decima Generazione e i leggendari sono al centro di un leak

Prima di tutto, viene confermato che non ci saranno ricicli e che saranno mostriciattoli completamente nuovi, come è tipico per la serie principale, quindi non c'è da stupirsi.

I leak sui Pokémon della Decima Generazione

La parte più interessante è un'altra: i dettagli sui Pokémon di partenza. Secondo il rumor, il Pokémon di erba sarà un "Cavallo di Legno" e sarà di tipo Erba / Lotta. Per quanto riguarda invece il Pokémon d'acqua, dovrebbe essere un tipo Acqua / Spettro e sarà in stile "pelle morta di un serpente". Infine, il Pokémon di fuoco sarà Fuoco / Psico e viene descritto molto semplicemente come una "Fenice".

Detective Pikachu si gode una tazza di caffé

Il leak parla anche dei leggendari, che dovrebbero essere un "Cavallo con le ali" e di puro tipo Volante (un pegaso fondamentalmente), e un "cavallo con le pinne" di puro tipo Acqua (come i cavalli di Poseidone, per capirci). Sia questi dettagli che quelli degli Starter sembrano collegarsi bene ai rumor della decima generazione di Pokémon.

Ricordiamo che Pokémon Gen 10 dovrebbe essere ambientato in una regione ispirata alla Grecia (forse chiamata Xenia), con una struttura in stile arcipelago e con varie isole che hanno tutte il proprio bioma. I giochi si chiamerebbero Pokémon Winds e Pokémon Waves.

Come potete vedere, il rumor cita perlopiù elementi che si collegano bene con la regione, ma ovviamente non è affatto detto che sia tutto vero, anche perché il leak è stato condiviso su 4chan, dove spesso i fan si inventano di tutto. Certo, alle volte vengono condivise cose vere a cui nessuno crede, come capitato con Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, che pareva troppo assurdo per essere credibile.

Non ci resta che attendere, probabilmente fino al prossimo anno, per scoprire quanto c'è di vero.