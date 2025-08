Due giochi molto diversi si piazzano al vertice delle aspettative per il mese in arrivo. Mafia: Terra Madre e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono i più attesi di agosto.

Il mese di agosto solitamente non è proprio foriero di grandi uscite sul fronte dei videogiochi, ma quest'anno si conferma particolare anche per questo periodo, considerando la quantità di titoli in arrivo e lo spessore di alcune di queste produzioni. Tra novità assolute, seguiti, remake e altro ci troviamo di fronte ad almeno una decina di giochi di notevole interesse, tra i quali alcuni che potrebbero diventare dei possibili blockbuster, almeno per il nome che si portano dietro. È possibile peraltro che alcune di queste uscite fossero state piazzate in questo periodo in previsione di un autunno molto più caldo di quello che si sta configurando adesso con il rinvio di GTA 6, ma il risultato non cambia: il mese in arrivo sembra particolarmente vivace anche per chi si ritroverà a videogiocare invece di viaggiare in giro per il mondo. In tutto questo emergono però due titoli in particolare: Mafia: Terra Madre e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono i giochi più attesi di agosto, rispettivamente per i lettori e per la redazione, in base ai risultati emersi dalle due tradizionali votazioni parallele.

Il più atteso dalla redazione La votazione interna alla redazione ha fatto emergere in particolare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater come gioco più atteso di agosto, confermando dunque il remake in questione come uno dei giochi di maggior rilievo in arrivo nel mese in questione. Non c'è molto da spiegare al riguardo: si tratta di un titolo scolpito nella storia dei videogiochi, per alcuni forse il migliore della serie, che si appresta a tornare in una forma tecnologicamente evoluta e pronto per essere fruito anche da un pubblico tutto nuovo. Non porta la firma di Hideo Kojima, ovviamente, ma se l'operazione ha mantenuto intatto il carisma originale limitandosi ad aggiornare grafica, interfaccia e sistema di controllo, come sembra sia dalle prove iniziali, allora ci troviamo di fronte a un titolo potenzialmente imperdibile. In seconda posizione, senza troppa sorpresa, troviamo Mafia: Terra Madre, che rappresenta in effetti un altro gioco di maggior rilievo tra quelli previsti per il mese di agosto. Anche qui abbiamo a che fare con una serie storica, ma ci troviamo di fronte a un capitolo tutto nuovo, che suscita dunque un interesse notevole. Una scena di Sword of the Sea Dopo la ripubblicazione della trilogia in forma aggiornata, è tempo di tornare nell'epopea criminale di 2K per vivere una storia completamente inedita, che promette grandi cose a partire dall'ambientazione italiana. A chiudere il podio troviamo Sword of the Sea, in questo caso una novità assoluta che promette però ottime cose. Proveniente dagli autori di ABZU, con cui in effetti sembra condividere qualcosa tra stile grafico e atmosfera generale, si tratta di un'avventura a bordo di una sorta di surf per tutte le superfici, con il quale affrontare un epico viaggio per riportare in vita un antico oceano.