DOOM: The Dark Ages è il gioco più atteso di maggio

Mentre ci avviciniamo al periodo delle fiere primaverili ed estive, il mese in arrivo promette di portare con sé numerose novità interessanti anche per quanto riguarda le uscite sul mercato. Fra tutte queste, DOOM: The Dark Ages emerge come il gioco più atteso di maggio, e di gran lunga, anche. Nonostante ci siano altri titoli di notevole interesse, in effetti, ben pochi possono competere con il carisma di un nuovo capitolo nella più storica serie di sparatutto in prima persona, quella da dove praticamente è iniziato tutto il genere per come lo intendiamo oggi. Un avversario decisamente ostico per qualsiasi altra uscita, ma non si tratta comunque di un mese monotematico.

Troviamo davvero un po' di tutto, in questo maggio, con diverse proposte nuove di zecca tra indie e produzioni intermedie, qualche ritorno di notevole interesse e anche la particolarità di uno spin-off tratto da un gioco colossale come Elden Ring ad arricchire il panorama con una soluzione di gioco alquanto sorprendente.

Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti davvero, dunque nonostante la presenza di un colosso a catalizzare buona parte dell'attenzione si tratta comunque di un mese in grado di riservare probabilmente diverse sorprese. Vediamo intanto come sono andate le votazioni sui giochi più attesi, almeno in base alle premesse.