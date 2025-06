Mario Kart World e Death Stranding 2 sono i giochi più attesi di giugno

Due giochi molto diversi, ma ugualmente grandi sono i più attesi del mese di giugno: Mario Kart World e Death Stranding 2: On the Beach in cima alle due classifiche parallele.

Oltre alle consuete novità in arrivo attraverso i tradizionali eventi di inizio estate, questo mese ci riserva anche delle uscite di rilievo, compreso il lancio di un nuovo hardware destinato a fare la storia, ovvero Nintendo Switch 2. Tutto questo è riassunto sostanzialmente in uno scontro a due fra seguiti di notevole calibro, uno destinato ad essere rappresentativo di un po' tutta l'annata di PS5 e l'altro invece simbolo della nuova console Nintendo in arrivo. Com'era facile aspettarsi, entrambi alla fine sono risultati vincitori dei due sondaggi: Mario Kart World e Death Stranding 2 on the Beach sono i giochi più attesi del mese di giugno. Si tratta delle due uscite più significative di questo periodo ed è alquanto logico vederli piazzati in cima alla classifica dei più desiderati, ma non sono comunque gli unici meritevoli di attenzione, vista la quantità di uscite che caratterizza questo mese in partenza. Mario Kart World: il capitolo più grande di sempre, forse anche il migliore È chiaro che gran parte dell'utenza PlayStation stia attendendo l'arrivo del nuovo titolo di Hideo Kojima, che giunge peraltro a interrompere un lungo periodo di silenzio totale sul fronte dei giochi pubblicati da Sony, mentre molti altri puntano sulla novità di Mario Kart World, ma fra queste due posizioni si possono trovare anche diverse altre aspettative, che coinvolgono i tanti giochi in arrivo a giugno.

Il più atteso dalla redazione Lo scontro fra i due titoli principali del mese si è infiammato nella votazione interna alla redazione, che alla fine ha portato però a un risultato netto, sebbene non schiacciante: Mario Kart World è il gioco più atteso tra i redattori di Multiplayer.it, a quanto pare. In questo caso, il gioco assurge un po' a simbolo dell'attesa per Nintendo Switch 2, dunque assume un valore che va anche oltre a quello del nuovo capitolo della storica serie. Tuttavia, il fatto che si tratti del primo Mario Kart tutto nuovo praticamente da 11 anni a questa parte è certamente un elemento che incrementa l'hype per questo titolo di lancio che potrebbe essere davvero perfetto per la nuova console. In seconda posizione ovviamente troviamo Death Stranding 2: On the Beach, con il gioco di Hideo Kojima che si è dovuto arrendere alle novità targate Nintendo, ma certamente non senza lottare. La serie in questione è un po' controversa ma il nuovo capitolo è indubbiamente una delle produzioni di maggiore impatto previste in questo periodo sul mercato videoludico. Certo è che non tutti sono stati fan del primo e la cosa si riflette anche nell'aspettativa su Death Stranding 2, ma resta sicuramente un grande evento di questo inizio estate. Terza posizione, infine, per The Alters: lo strano esperimento di 11-bit ha incuriosito tutti con la sua idea di proporre un gestionale con influssi narrativi basato sulle tante possibili variazioni di una stessa persona e conquista il podio dei più attesi di giugno.