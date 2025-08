War of the Worlds di Amazon Prime Video è così brutto che c'è chi pensa che sia fatto apposta male

Ci sono film brutti e ci sono film BRUTTI e in quest'ultima categoria pare rientrare War of the Worlds di Amazon Prime Video, che ha ottenuto un impressionante 0% su Rotten Tomatoes.

Il problema è che ora la gente inizia a pensare che sia troppo brutto per far sì che sia solo un caso: c'è chi specula che sia volutamente stato realizzato malissimo, come una sorta di strano scherzo.