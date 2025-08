Spider-Man: Brand New Day si mostra con un primo, brevissimo teaser

Spider-Man: Brand New Day è stato mostrato con un primo, brevissimo teaser che fornisce una rapida occhiata al nuovo costume che lo Spider-Man di Tom Holland indosserà in questo nuovo capitolo, dopo i drammatici eventi di No Way Home.

Se ancora non avete visto il film in questione, smettete di leggere. Diversamente, ricorderete che alla fine Peter Parker decide di abbandonare il costume tecnologico fornitogli da Tony Stark in favore di una versione in semplice tessuto, decisamente più vicina all'Uomo Ragno dei fumetti.

È appunto il nuovo costume, e in particolare le sue trame, a svolgere il ruolo di protagonista per questo teaser, che alcuni pensano sia stato pubblicato per via di un qualche leak che potrebbe aver rivelato appunto la nuova divisa di Spider-Man in Brand New Day.

Come sappiamo, il nuovo film con Tom Holland farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 29 luglio 2026, fra esattamente un anno, incastrandosi inevitabilmente nella narrazione delle prossime pellicole degli Avengers.