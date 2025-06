Spider-Man: Brand New Day vedrà la presenza del Punisher di Jon Bernthal

In uscita nelle sale cinematografiche il 31 luglio 2026 , il nuovo film dedicato allo Spider-Man di Tom Holland verrà diretto da Destin Daniel Cretton (già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) e le riprese avranno luogo in Inghilterra nel corso di questa estate.

Uno Spider-Man più "urbano"?

Tornato in azione in Daredevil: Rinascita, the Punisher potrebbe insomma contribuire a un racconto decisamente più "urbano" rispetto alle precedenti avventure dell'Arrampicamuri, che soprattutto al culmine della trilogia hanno affrontato tematiche come la magia e il multiverso.

Jon Bernthal nei panni di The Punisher

Ad ogni modo, prima di vedere Bernthal sul grande schermo ritroveremo il suo personaggio nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita ed è stata confermata la produzione di un film che tuttavia verrà lanciato direttamente sulla piattaforma streaming Disney+ e non passerà dunque per i cinema.