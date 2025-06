Più di 1.500 giocatori di Minecraft infettati da una falsa mod

Secondo i ricercatori di Check Point, la campagna si basa su un'operazione di distribuzione come servizio (DaaS) nota come Stargazers Ghost Network . L'operazione utilizza falsi repository di GitHub per ingannare gli utenti e indurli a scaricare mod dannose di Minecraft.

Un piano ingegnoso

La campagna è progettata per distribuire un "information stealer" basato su .NET.

Inizia con le vittime che scaricano da GitHub quelle che credono essere modifiche legittime di Minecraft o cheat, come Oringo o Taunahi. Entrambi si presentano come file .jar e possono essere eseguiti solo se Minecraft è installato, garantendo così di colpire specificamente quella base di utenti.

Una volta eseguito, il loader basato su Java recupera ed esegue silenziosamente un payload Java di secondo stadio, che a sua volta scarica lo stealer .NET finale. Nessuno di questi componenti è stato rilevato dai motori antivirus al momento dell'analisi. Antonis Terefos di Check Point ha riferito che gli hacker hanno utilizzato circa 500 repository di GitHub, alcuni dei quali erano fork o copie l'uno dell'altro. Erano fatti per sembrare software craccato o cheat per videogiochi. Sono stati usati circa 70 account per generare 700 "star" su GitHub, aumentando la loro visibilità e credibilità agli occhi degli utenti ignari di cosa nascondevano. Un piano ben escogitato, insomma, che ha richiesto del tempo per essere scoperto.