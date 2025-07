Si leccano i Creeper con la nuova torta gelato di Baskin Robbins Japan a tema Minecraft

Baskin Robbins Japan sta per lanciare una torta gelato a tema Minecraft, quantomeno in Giappone. Saranno disponibili a partire dal 17 luglio e risponderanno al sogno di molti di mangiarsi un creeper (e altri personaggi). Costerà 4.000 yen l'una (circa 24 euro), per 11 x 16,5 cm di dolcezza. Sarà composta da sei gusti differenti, con personaggi e mostri che fungeranno da decorazioni.