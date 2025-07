Per l'autore di Minecraft, se comprare un gioco non significa acquistarlo, allora piratarlo non è rubare

Il creatore di Minecraft, Markus "Notch" Persson non è famoso per essere una persona particolarmente diplomatica e più volte si è schierato a favore della pirateria. Nel corso degli anni ha detto diverse cose che hanno fatto discutere. Ad esempio, nel 2012 diede il suo permesso a un fan di Minecraft di piratare il gioco, se al momento non poteva permetterselo: "Piratalo e basta. Se ti piacerà ancora quando potrai permettertelo in futuro, compralo. Inoltre, non dimenticarti di sentirti in colpa. 😉"

Alla Game Developers Conference del 2011 dichiarò che secondo lui la pirateria non era un furto, spiegando che, a differenza di quanto avviene con i beni rubati, piratare un gioco significa che c'è qualcuno in più nel mondo che ci gioca, quindi un fan guadagnato.