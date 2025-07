Linda Yaccarino, CEO di X lascia l'azienda: due anni tra crisi e sfide sotto Elon Musk, ora solo al comando

Non è chiaro se questi eventi siano collegati, ma la tempistica ha attirato l'attenzione. Questa decisione, dunque, oltre ad arrivare in un momento molto delicato per l'intera azienda e per l'intera piattaforma, mette Elon Musk con le spalle al muro , lasciandolo, quindi, da solo al comando.

Yaccarino, ex dirigente di NBCUniversal, era stata scelta nel 2023 per rilanciare il business pubblicitario di X, all'epoca ancora chiamato Twitter , dopo che Musk aveva causato la fuga di molti brand con dichiarazioni controverse. Tuttavia, il compito si è rivelato complesso.

I ringraziamenti di Linda Yaccarino

In un post, Yaccarino ha ringraziato Musk per la fiducia e ha detto che "il meglio deve ancora venire". Musk ha risposto con un semplice: "Grazie per il tuo contributo". La sua uscita arriva anche in un momento delicato per Musk, tra problemi in Tesla e crescenti tensioni politiche. Per molti osservatori, la fine della sua avventura in X era solo una questione di tempo.

Si tratta, dunque, di una notizia che arriva in un momento complesso sia per X sia per Elon Musk. Dopo i recenti problemi con Grok e dopo la candidatura politica di Musk, l'intero sistema che ha come perno l'imprenditore Sudafricano, potrebbe pian piano sgretolarsi. Sarà curioso e interessante capire come si evolverà l'intera questione.