Pixel Watch 4: prezzo e specifiche dello smartwatch Google con display Actua 360 e funzioni di salute avanzate

Allo stesso tempo, l'attenzione è rivolta al benessere personale, con strumenti di monitoraggio che sfruttano l'esperienza Fitbit e nuove metriche dedicate all'attività sportiva. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio specifiche tecniche e prezzo del nuovo Google Pixel Watch 4 .

Google ha presentato ufficialmente la quarta generazione del suo orologio con un design rinnovato, display potenziato e un pacchetto di funzioni che spaziano dal fitness alla sicurezza, fino a servizi basati sull'intelligenza artificiale. Il Pixel Watch 4 mantiene la forte integrazione con l'ecosistema Pixel ma punta anche a raggiungere un pubblico più ampio grazie a soluzioni come la comunicazione satellitare per le emergenze, una novità assoluta nel settore degli smartwatch.

Le specifiche tecniche di Google Pixel Watch 4

Uno dei tratti distintivi di Pixel Watch 4 è il display Actua 360, una superficie leggermente curva che riduce le cornici del 15% rispetto al modello precedente, offrendo il 10% di area visiva in più e una luminosità di picco di 3000 nit. Lo schermo utilizza Gorilla Glass e una scocca in alluminio aerospaziale, garantendo resistenza a urti, graffi, polvere e acqua. Google ha anche progettato il Pixel Watch 4 con la possibilità di sostituire display e batteria, aprendo a una maggiore riparabilità rispetto al passato.

Google Pixel Watch 4

Il sistema operativo adotta il linguaggio visivo Material 3, pensato per rendere l'interazione più scorrevole e intuitiva. Le notifiche, i controlli rapidi e la gestione delle app sono stati ottimizzati per favorire l'immediatezza, sia nelle attività quotidiane sia durante l'allenamento.

Dal punto di vista hardware, un processore aggiornato e un co-processore dedicato alle funzioni di intelligenza artificiale consentono di sfruttare meglio i servizi integrati. Tra questi spicca Gemini, l'assistente che può essere attivato semplicemente alzando il polso e che fornisce risposte contestuali attingendo alle informazioni di Gmail, Calendario o altre applicazioni.

L'orologio mantiene la piena compatibilità con smartphone Pixel e app Google: è possibile controllare la fotocamera del telefono, utilizzare Google Wallet per i pagamenti, accedere alle mappe offline e gestire dispositivi domestici tramite l'app Google Home. La durata media della batteria varia in base al formato: fino a 40 ore sul modello da 45 mm e fino a 30 sul 41 mm, con ricarica rapida che garantisce il 50% in un quarto d'ora. Un nuovo dock laterale mostra poi informazioni come stato di carica e prossime sveglie.

Pixel Watch 4 sarà disponibile in due misure, 41 e 45 mm, entrambe con cornici ridotte e nuove opzioni cromatiche, dal 10 ottobre sia in versione Wi-Fi (41mm a partire da €399 e 45mm a partire da €499) e versione LTE (41mm a partire da €449 e 45mm a partire da €549).

Scheda tecnica Google Pixel Watch 4