Frostpunk 2 si svela in versione console con un primo video del gameplay

In occasione della Gamescom 2025, 11 bit Studio ha svelato la versione console di Frostpunk 2 con un primo trailer del gameplay per il gioco su PS5 e Xbox Series X|S che mostra anche alcune variazioni applicate all'interfaccia.
Abbiamo già visto la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S di Frostpunk 2, fissata per il 18 settembre, giorno in cui il gioco verrà anche lanciato direttamente su Xbox Game Pass, essendo già disponibile da tempo su PC Game Pass, ma ora siamo in grado di vedere anche qualcosa di effettivo sulla versione console.
In particolare, quello riportato sotto è il primo video gameplay tratto direttamente dalle versioni PlayStation e Xbox del city builder strategico con elementi survival di 11 bit Studio.
La nuova interfaccia per controller
Il team non si è limitato a convertire direttamente il gioco così come è apparso su PC, nonostante si trattasse già di un titolo davvero ottimo: dovendo essere fruito attraverso controller, sono state effettuate anche diverse modifiche al gameplay.
In particolare, l'interfaccia è stata rielaborata per adattarsi al meglio alle caratteristiche dei controller per console, seguendo il medesimo percorso effettuato già per il primo capitolo, anche questo arrivato su PlayStation e Xbox dopo il lancio su PC.
I risultati dell'adattamento sono visibili nei brevi scorci di gameplay riportati nel nuovo trailer pubblicato oggi e riportato qui sopra.
In particolare, possiamo vedere il nuovo menù radiale che risulta più pratico da usare via controller, con la possibilità di utilizzare questa interfaccia anche su PC attraverso un aggiornamento gratuito che arriverà con il lancio della versione console.