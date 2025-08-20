Frostpunk 2 si svela in versione console con un primo video del gameplay

In occasione della Gamescom 2025, 11 bit Studio ha svelato la versione console di Frostpunk 2 con un primo trailer del gameplay per il gioco su PS5 e Xbox Series X|S che mostra anche alcune variazioni applicate all'interfaccia.

Abbiamo già visto la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S di Frostpunk 2, fissata per il 18 settembre, giorno in cui il gioco verrà anche lanciato direttamente su Xbox Game Pass, essendo già disponibile da tempo su PC Game Pass, ma ora siamo in grado di vedere anche qualcosa di effettivo sulla versione console.

In particolare, quello riportato sotto è il primo video gameplay tratto direttamente dalle versioni PlayStation e Xbox del city builder strategico con elementi survival di 11 bit Studio.