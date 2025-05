L'aggiornamento 1.3 di Frostpunk 2 introduce moltissime novità che scaldano il gioco

11 bit studios ha annunciato il lancio dell' aggiornamento maggiore 1.3 del suo strategico gestionale Frostpunk 2 , che aggiunge davvero tantissimi contenuti al gioco. In particolare, sono state inserite delle nuove meccaniche relative al riscaldamento, c'è una nuova mappa nella modalità Utopia e sono state aggiunte diversi missioni. Insomma, si tratta di una patch davvero corposa, con cui oltretutto sono stati annunciati altri aggiornamenti maggiori per il prossimo futuro.

Tutte le novità

Ma ora vediamo tutte le novità maggiori della patch 1.3 in dettaglio.

Nuova Mappa: La Fossa

Si tratta di una grande mappa con un"proto-cratere", considerata terreno montuoso e costruita attorno ai resti di un progetto fallito di Generatore.

Racconti dalla Landa Gelata

Sono delle sfide opzionali con un forte focus sulla narrazione, pensate per aumentare la rigiocabilità e ampliare la storia nella modalità Costruttore di Utopia.

Sistema di Riscaldamento Revisionato

Il cambiamento sistemico più grande dal lancio: gestione del calore localizzata che introduce una strategia più profonda e nuove conseguenze.

Si parte con una UI del Generatore ridisegnata per un controllo e un feedback migliori. Ora è possibile gestire la temperatura per distretto, con effetti locali unici e conseguenze in caso di carenza di calore, come malattie, ferite o persino la morte. C'è anche una nuova Mappa Termica per vedere la temperatura dei distretti, l'isolamento, le fonti di calore e i bonus di prossimità.

I cambiamenti non riguardano solo la temperatura, ma anche i cittadini. Ora reagiscono alla carenza di calore tramite negoziazioni, proteste o lodi. Le morti sono ora legate a fazioni e comunità specifiche.

Espanso anche l'Albero Tecnologico e le leggi:

9 nuovi argomenti di ricerca

2 nuovi edifici

3 tecnologie ribilanciate

1 nuova legge

5 leggi rielaborate

Modalità Serenità

Il ritorno della amata modalità di Frostpunk, per un'esperienza più rilassata.

La Modalità Serenità include:

Meteo più mite

Risorse abbondanti

Tempeste brevi

Nessun sistema di Fervore (proteste minime, nessun conflitto tra fazioni)

Frostkit 1.0: Gli Strumenti di Modding Escono dalla Beta

Vediamo le nuove funzionalità degli strumenti per il modding:

Barra di ricerca

Restyling del menu mod

Modalità "gioca nell'editor"

Tempi di caricamento migliorati

Tutorial

Ci sono anche diversi miglioramenti al gioco base, come il ribilanciamento del prologo, la revisione di alcune missioni, l'ampliamento dei tutorial per i sistemi chiave e quant'altro. La città ora appare più densamente popolata, con edifici più visibili e una migliore gestione delle strade. I distretti hanno forme migliorate, c'è ora un'opzione per posizionare manualmente le Piazze.

Insomma, sembra che 11 bit studios abbia mantenuto le sue promesse.