Il sistema di movimento di Battlefield 6 verrà modificato, ma non tutti ne sono felici

Ad ogni modo, non tutti gli utenti sono rimasti contenti di queste novità: alcuni sostengono addirittura che le modifiche rovineranno il gameplay, altri le hanno accolte in maniera positiva visto che provano a preservare lo stile classico di Battlefield.

Nello specifico, verrà ridotta la velocità del salto effettuato dopo una scivolata e l'altezza dei salti consecutivi, mentre la precisione di tiro durante queste azioni riceverà un miglioramento al fine di premiare l'abilità dei giocatori e limitare il grado di imprevedibilità delle manovre.

Non saranno modifiche sostanzialli

La grande partecipazione aella beta di Battlefield 6 serviva appunto per ottenere feedback in vista del lancio della versione completa del gioco, e le modifiche annunciate dal team di sviluppo intendono seguire proprio questa filosofia per migliorare l'esperienza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ad ogni modo, i cambiamenti non saranno sostanziali: lo ha spiegato il principal game designer Florian Le Bihan, dicendo che "è difficile comunicare davvero quello che stiamo facendo tramite un post sul blog, ma le modifiche al movimento saranno tutt'altro che drastiche."

"Si tratta di aggiustamenti molto localizzati, relativi a specifiche parti del sistema di movimento che avrebbero potuto far diventare le cose troppo estreme. Vogliamo mantenere la profondità e l'espressione di abilità attraverso il movimento."