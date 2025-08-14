La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam, con quasi 300.000 giocatori

La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam . Attiva da poche ore, sta accumulando giocatori minuto dopo minuto. Attualmente conta quasi 300.000 giocatori contemporanei. 284.796 per la precisione. Ma contiamo che non impiegherà molto a superarli, visto anche che stanno per svegliarsi i giocatori USA.

Crescita continua

La curva di crescita è effettivamente autoesplicativa e mostra come la seconda open beta abbia le potenzialità di raggiungere i risultati della prima.

Il grafico della crescita di Battlefield 6

Certo, siamo ancora lontani dal picco di 521.079 giocatori della prima beta ma siamo sulla strada giusta. Che Battlefield 6 diventi il successo di cui la serie ha disperato bisogno dopo il fallimento di Battlefield 2042?

La seconda open beta di Battlefield 6, che durerà fino al 17 agosto, è giocabile su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Attualmente non si conoscono i dati delle versioni console, ma immaginiamo che siano anch'essi positivi, considerando quanto se n'è parlato in questi giorni. Se vi interessa, abbiamo pubblicato un breve resoconto dei nuovi contenuti.

L'uscita della versione finale del gioco è prevista per il 10 ottobre 2025, su tutte le piattaforme. Pare che quest'anno Call of Duty: Black Ops 7 avrà un serio concorrente per lo scettro dello sparatutto in prima persona con ambientazione realistica più giocato.