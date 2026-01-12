Su Steam Call of Duty continua a non segnalare grandi risultati: ben al di sotto di Battlefield 6 e ARC Raiders

Ad esempio, possiamo vedere che Battlefield 6 è passato da picchi di 700.000 utenti a superare a malapena i 100.000 giocatori contemporanei, mentre ARC Raiders continua a mantenere tra i 330.000 e 420.000 utenti connessi. Call of Duty , invece, si sta accontentando di 53.000 giocatori nelle ultime 24 ore.

I dati dei giocatori contemporanei su Steam non raccontano precisamente qual è la condizione di salute di un videogioco, ma certamente sono un modo per confrontare i risultati nel tempo e tra vari titoli.

I dati di Call of Duty su Steam

È importante inoltre notare che si parla della Call of Duty App che include non solo il più recente capitolo, Call of Duty: Black Ops 7, ma anche i precedenti, come Black Ops 6, il free to play Warzone e la serie di Modern Warfare (e non solo, ma questi sono i più rilevanti). Inoltre, questi numeri arrivano dopo un sconto del gioco e anche un fine settimana gratuito.

I dati di Call of Duty su SteamDB

I dati più recenti non sono nemmeno i peggiori, visto che l'8 gennaio ha ottenuto un picco di "soli" 39.015 giocatori. Si tratta di numeri notevoli per certi giochi, ma chiaramente per Call of Duty non è una cifra così entusiasmante soprattutto mentre la concorrenza segnala cifre ben superiori.

Significa quindi che Call of Duty è morto? Ovviamente no. Prima di tutto, questi dati non includono i risultati su console. Inoltre, oramai anche il mondo PC è parzialmente spezzato. Pur vero che Steam rimane la piattaforma numero uno (ricordiamo anche il recente record), Game Pass potrebbe aver attirato una buona fetta di giocatori visto che la serie di CoD è presente sul servizio di Microsoft, che funziona tramite l'app Xbox PC e non propone dati precisi.

Difficile dire quindi quale sia la situazione, ma ciò che è certo è che Black Ops 7 è stato alquanto criticato al lancio e Activision ha deciso di non pubblicare più un capitolo di una stessa sottoserie in successione. Non avremo più due anni di fila con un gioco di Modern Warfare o di Black Ops.

Segnaliamo infine che Call of Duty sarebbe finalmente in arrivo su Nintendo Switch nel 2026, per un giornalista.