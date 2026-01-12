The Division Definitive Edition è stato svelato da un cartellone pubblicitario in Giappone

In Giappone sono infatti apparse delle pubblicità per una nuova edizione del videogioco: The Division Definitive Edition . È quasi uno scioglilingua, ammettiamolo.

Poco prima di Natale, Ubisoft ha aggiornato il videogioco del 2016 The Division per fare in modo che sia in grado di girare a 60 FPS su PS5. Non è nulla di strano, visto che la saga è ancora molto amata, ma pare che non fosse l'unica mossa prevista dagli autori.

Le pubblicità di The Division Definitive Edition

Il tutto è legato anche a un qualche tipo di evento e-Sport che ha luogo a Shinjuku (Tokyo), che è stato sponsorizzato da Ubisoft. Probabilmente la compagnia vuole usare questo momento per presentare la nuova edizione.

Difficile dire esattamente cosa includerà questa nuova versione e perché Ubisoft voglia pubblicarla: dopotutto è appena arrivata una patch gratuita che migliora gli FPS e l'editore francese sta ancora supportando il secondo capitolo e non crediamo voglia spezzare la propria utenza su due giochi diversi, compreso uno che non riceve più nuovi contenuti.

Forse, The Division Definitive Edition è pensato soprattutto per Nintendo Switch 2 e per attirare il pubblico giapponese: in tal caso il fatto che stia pubblicizzando il gioco proprio in Giappone avrebbe ancora più senso. Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa abbia da dire al riguardo Ubisoft.

Sappiamo poi che The Division 3 sarà "un mostro" e avrà "un impatto grande quanto il primo capitolo", per il producer della serie.