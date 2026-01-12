9

The Division Definitive Edition è stato svelato da un cartellone pubblicitario in Giappone

Se ancora non avete giocato il primo The Division e volete farlo nella versione più completa, forse Ubisoft ha la risposta per voi: un cartellone pubblicitario ha svelato The Division Definitive Edition.

Poco prima di Natale, Ubisoft ha aggiornato il videogioco del 2016 The Division per fare in modo che sia in grado di girare a 60 FPS su PS5. Non è nulla di strano, visto che la saga è ancora molto amata, ma pare che non fosse l'unica mossa prevista dagli autori.

In Giappone sono infatti apparse delle pubblicità per una nuova edizione del videogioco: The Division Definitive Edition. È quasi uno scioglilingua, ammettiamolo.

Le pubblicità di The Division Definitive Edition

Il tutto è legato anche a un qualche tipo di evento e-Sport che ha luogo a Shinjuku (Tokyo), che è stato sponsorizzato da Ubisoft. Probabilmente la compagnia vuole usare questo momento per presentare la nuova edizione.

Difficile dire esattamente cosa includerà questa nuova versione e perché Ubisoft voglia pubblicarla: dopotutto è appena arrivata una patch gratuita che migliora gli FPS e l'editore francese sta ancora supportando il secondo capitolo e non crediamo voglia spezzare la propria utenza su due giochi diversi, compreso uno che non riceve più nuovi contenuti.

La rinascita di The Division 2 è merito solo di 5 persone: "a cosa stavamo pensando?" La rinascita di The Division 2 è merito solo di 5 persone: a cosa stavamo pensando?

Forse, The Division Definitive Edition è pensato soprattutto per Nintendo Switch 2 e per attirare il pubblico giapponese: in tal caso il fatto che stia pubblicizzando il gioco proprio in Giappone avrebbe ancora più senso. Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa abbia da dire al riguardo Ubisoft.

Sappiamo poi che The Division 3 sarà "un mostro" e avrà "un impatto grande quanto il primo capitolo", per il producer della serie.

