The Division ora gira a 60 fps su PS5 grazie a una nuova patch

A quasi dieci anni dalla pubblicazione Ubisoft ha pubblicato una patch per Tom Clancy's The Division che aumenta il framerate a 60 fps su PS5, offrendo quindi un'esperienza sostanzialmente migliore.
La conferma è arrivata tramite i profili social ufficiali della serie, dove si legge che i giocatori su PS5 possono ora godere di "prestazioni migliorate a 60 fotogrammi al secondo", con un update che "offre un gameplay più scorrevole tra le strade innevate di New York".
Meglio tardi che mai
L'aggiornamento consente finalmente di giocare sulla console ammiraglia di PlayStation con prestazioni nettamente superiori, considerando che in precedenza il titolo era bloccato a un massimo di 30 fps. Un limite accettabile su PS4, dove il gioco era uscito nel 2016, ma che la community sperava venisse superato su PS5. Ci sono voluti cinque anni, molti di più rispetto a quanto richiesto per The Division 2, ma alla fine i fan sono stati accontentati.
The Division non è il primo titolo Ubisoft a ricevere questo trattamento. Negli ultimi anni la compagnia francese ha avviato un'iniziativa per abilitare i 60 fps sulle console di attuale generazione per molti delle sue produzioni più blasonate. Ad aprile è stato il turno di Far Cry 4, mentre in precedenza erano arrivate patch prestazionali anche per Assassin's Creed Syndicate, Origins e Odyssey, oltre che per Rainbow Six Siege e For Honor, giusto per citarne alcuni.