The Division ora gira a 60 fps su PS5 grazie a una nuova patch

Meglio tardi che mai

L'aggiornamento consente finalmente di giocare sulla console ammiraglia di PlayStation con prestazioni nettamente superiori, considerando che in precedenza il titolo era bloccato a un massimo di 30 fps. Un limite accettabile su PS4, dove il gioco era uscito nel 2016, ma che la community sperava venisse superato su PS5. Ci sono voluti cinque anni, molti di più rispetto a quanto richiesto per The Division 2, ma alla fine i fan sono stati accontentati.

The Division non è il primo titolo Ubisoft a ricevere questo trattamento. Negli ultimi anni la compagnia francese ha avviato un'iniziativa per abilitare i 60 fps sulle console di attuale generazione per molti delle sue produzioni più blasonate. Ad aprile è stato il turno di Far Cry 4, mentre in precedenza erano arrivate patch prestazionali anche per Assassin's Creed Syndicate, Origins e Odyssey, oltre che per Rainbow Six Siege e For Honor, giusto per citarne alcuni.