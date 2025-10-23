Il team di The Division si ristruttura e commenta i lavori su The Division 3 e gli altri giochi della serie

Ubisoft ha fornito un piccolo nuovo aggiornamento sui lavori della serie The Division e nello specifico anche su The Division 3, che non è stato mai mostrato ma che ufficialmente è in produzione almeno dal 2023.

Tramite i social media, Massive Entertainment ha affermato che sta riallineando lo studio per fare in modo che sia completamente focalizzato sul franchise di The Division. Ricordiamo che la compagnia si è occupata di Star Wars Outlaws e poco prima Avatar: Frontiers of Pandora, accolti con reazioni non propriamente positive.

Il problema di questa ristrutturazione è che Massive Entertainment ridurrà lo staff, sebbene afferma che lo farà "responsabilmente" e offrendo agli impiegati "assistenza finanziaria e di carriera".