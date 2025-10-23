Il team di The Division si ristruttura e commenta i lavori su The Division 3 e gli altri giochi della serie

Ubisoft ha fornito un piccolo nuovo aggiornamento sui lavori della serie The Division e nello specifico anche su The Division 3, che non è stato mai mostrato ma che ufficialmente è in produzione almeno dal 2023.
Tramite i social media, Massive Entertainment ha affermato che sta riallineando lo studio per fare in modo che sia completamente focalizzato sul franchise di The Division. Ricordiamo che la compagnia si è occupata di Star Wars Outlaws e poco prima Avatar: Frontiers of Pandora, accolti con reazioni non propriamente positive.
Il problema di questa ristrutturazione è che Massive Entertainment ridurrà lo staff, sebbene afferma che lo farà "responsabilmente" e offrendo agli impiegati "assistenza finanziaria e di carriera".
Le ultime novità su The Division
"Massive Entertainment rimane pienamente impegnata nel rispetto della nostra roadmap e nella creazione di esperienze straordinarie per i giocatori di tutto il mondo, tra cui The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence e The Division 3", si legge nella dichiarazione. "Questi progetti proseguono con forza, determinazione e ambizione, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli in futuro".
Come potete leggere, si tratta di un piccolo riferimento ai vari titoli di The Division ancora in sviluppo attivo, senza però dettagli utili per i giocatori se non la conferma che The Division 3 è effettivamente ancora in sviluppo. Purtroppo non abbiamo idea di quando arriverà: i report affermano che non sarà pronto prima del 2027, anche se pare credibile che arrivi dopo.
Per la fortuna dei fan di The Division, il secondo capitolo continua a ottenere il supporto di Ubisoft e quindi ci accompagnerà fino all'arrivo del nuovo titolo. Ricordiamo i dettagli annunciati da Ubisoft su The Division 2: Survivors, una nuova esperienza in stile "survival extraction".