PlayStation x Magic Secret Lair aggiunge una nuova carta dedicata a Ghost of Yotei

Come già saprete, Sony e Wizards of the Coast stanno collaborando per un set di carte di Magic a tema PlayStation , con un insieme di carte di Secret Lair dedicate a giochi come God of War, The Last of Us, Horizon e Ghost of Tsushima.

La carta di Atsu per Magic

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, Atsu (precisamente: Atsu, Ghost of Yotei) è una carta che si gioca con una Terra qualsiasi e una Isola. Le sue statistiche sono 1/3 e l'abilità è "Le creature che controlli con potere pari a 1 o inferiore non possono essere bloccate". La descrizione invece recita: "Uno spirito vendicativo insegue le ombre del Monte Yotei...". La carta è classificata come Creatura Leggendaria.

La carta di Atsu per Magic

Viene poi spiegato che la carta di Atsu ha avuto una gestazione diversa dalle altre. "Le nostre conversazioni con Wizards of the Coast sono iniziate prima che Yotei fosse annunciato, il che, ammettiamo, è stato probabilmente frustrante dal punto di vista di Wizards, dato che dovevamo essere alquanto criptici", ricorda Jason Connell, direttore creativo di Sucker Punch.

"Continuavamo a dire che avevamo una grande idea per una carta segreta, ma poi aggiungevamo che non potevamo ancora fornire ulteriori dettagli. Fortunatamente, sono stati dei partner fantastici e hanno modificato il programma per consentirci di fornire le informazioni e le illustrazioni per Atsu dopo l'annuncio del gioco lo scorso anno, anche se a quel punto le altre carte erano già state definite".

"Sapevamo che l'uscita sarebbe avvenuta proprio intorno al lancio di Yotei, quindi ci è sembrato perfetto cercare di includerla, e siamo grati che abbia funzionato." Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Ghost of Yotei.