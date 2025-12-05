Ghost of Yotei si aggiorna per risolvere vari problemi e Sucker Punch svela le novità più richieste dai fan

Ghost of Yotei si è da poco aggiornato con tante novità, ma purtroppo c'è sempre qualcosa che non funziona come dovrebbe. Sucker Punch ha quindi pubblicato un nuovo aggiornamento per l'esclusiva PS5.

Le correzioni della patch di Ghost of Yotei

Prima di tutto, l'aggiornamento 1.101 risolve un certo numero di crash (rari, secondo gli autori) che stavano importunando i fan.

Inoltre, ci sono correzioni legate al gameplay, come un problema legato alle sfide di taglio del bambù, che mostravano un conteggio in negativo nella mappa. È stato poi risolto un raro bug che impediva al giocatore di ricevere la tinta platino per le armature quando si otteneva il trofeo di Platino in più salvataggi separati. Infine, sono stati risolti dei bug legati al venditore esclusivo della modalità New Game Plus e bug che causavano dei soft lock in alcune missioni.

Ci sono però ancora alcuni problemi non risolti; ecco una lista fornita da Sucker Punch:

Arresti anomali legati a problemi di memoria

Errori di traduzione dei sottotitoli giapponese-inglese

HUD minimale della modalità Esperto non funzionante come previsto

I suggerimento di combattimento potenziati non nascondono i suggerimenti

La modalità Miike ritaglia le scene in widescreen nascondendo i volti

I promemoria di allenamento non funzionano

Ecco infine alcune delle funzionalità richieste dai giocatori (Sucker Punch ne è conoscenza, ma non è detto che verranno aggiunte):

Cursore FOV (Nuova funzionalità)

Pulsante per abbandonare anticipatamente qualsiasi missione/duello (Nuova funzionalità)

Le armi non vengono sguainate, ma appaiono automaticamente nella mano di Atu (Correzione bug)

I cartelli di legno non hanno un pulsante per leggerli (Correzione bug)

Personalizzazione dei pulsanti di controllo/scambio delle armi (Nuova funzionalità)

Funzionalità di trasmutazione (Nuova funzionalità)

Possibilità di nascondere tutto l'HUD per una migliore immersione (Nuova funzionalità)

Ricordiamo infine che il team di Ghost of Yotei ha dovuto tagliare un grosso pezzo di gioco, ma pensa che sia stata la scelta giusta.