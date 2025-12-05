0

Google svela i 10 videogiochi più cercati nel 2025: Call of Duty non c'è, GTA 6 è molto in basso

Quali sono stati i dieci videogiochi più cercati nel corso del 2025 tramite Google? Ora abbiamo la risposta tramite un report ufficiale della piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/12/2025
I personaggi di ARC Raiders
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Google Trends ha appena pubblicato il suo rapporto "Year in Search" (Un anno di ricerche) per il 2025, che indica quali sono gli argomenti più cercati in varie categorie nel corso dell'ultimo anno.

Tramite esso possiamo vedere anche quali sono i videogiochi più cercati dagli appassionati di tutto il mondo e scopriamo così che ARC Raiders è stato il numero uno.

La Top 10 dei videogiochi più cercati su Google

Ecco la lista dei dieci giochi più cercati tramite Google nel corso dell'anno attuale:

  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Strands
  4. Split Fiction
  5. Clair Obscur: Expedition 33
  6. Path of Exile 2
  7. Grand Theft Auto 6
  8. Leggende Pokémon: Z-A
  9. Minecraft
  10. Roblox

Forse non dovrebbe stupire troppo che ARC Raiders sia stato il videogioco più cercato dell'anno, visto il grande successo ottenuto al lancio e nelle settimane successive. L'opera ha attirato grande attenzione tra gli appassionati, proponendo una esperienza da sparatutto a estrazione (un genere in voga in questi anni) più accessibile rispetto alla media.

Arc Raiders è stato progettato per la monetizzazione premium, più semplice da gestire rispetto a quella free-to-play Arc Raiders è stato progettato per la monetizzazione premium, più semplice da gestire rispetto a quella free-to-play

Potrebbe davvero stupire invece che GTA 6 sia così in basso nella classifica, ma a parte i rinvii della data di uscita Rockstar Games è stata alquanto parca nel condividere informazioni, quindi il gioco non ha attirato molta attenzione.

Curioso anche che Call of Duty non compaia in Top 10, non che questo gli abbia impedito di essere il gioco PS5 più venduto su PS Store a novembre.

#Google
