Google svela i 10 videogiochi più cercati nel 2025: Call of Duty non c'è, GTA 6 è molto in basso

Tramite esso possiamo vedere anche quali sono i videogiochi più cercati dagli appassionati di tutto il mondo e scopriamo così che ARC Raiders è stato il numero uno .

Google Trends ha appena pubblicato il suo rapporto " Year in Search " (Un anno di ricerche) per il 2025, che indica quali sono gli argomenti più cercati in varie categorie nel corso dell'ultimo anno.

La Top 10 dei videogiochi più cercati su Google

Ecco la lista dei dieci giochi più cercati tramite Google nel corso dell'anno attuale:

ARC Raiders Battlefield 6 Strands Split Fiction Clair Obscur: Expedition 33 Path of Exile 2 Grand Theft Auto 6 Leggende Pokémon: Z-A Minecraft Roblox

Forse non dovrebbe stupire troppo che ARC Raiders sia stato il videogioco più cercato dell'anno, visto il grande successo ottenuto al lancio e nelle settimane successive. L'opera ha attirato grande attenzione tra gli appassionati, proponendo una esperienza da sparatutto a estrazione (un genere in voga in questi anni) più accessibile rispetto alla media.

Potrebbe davvero stupire invece che GTA 6 sia così in basso nella classifica, ma a parte i rinvii della data di uscita Rockstar Games è stata alquanto parca nel condividere informazioni, quindi il gioco non ha attirato molta attenzione.

Curioso anche che Call of Duty non compaia in Top 10, non che questo gli abbia impedito di essere il gioco PS5 più venduto su PS Store a novembre.