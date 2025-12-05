Unreal Tournament 2004 torna in vita in forma gratuita per tutti, grazie alla comunità di OldUnreal

Dopo l'annuncio, hanno spiegato: "Ciò significa che pubblicheremo un installer che scarica l'immagine del disco originale di UT2004 , installa il gioco e applica delle patch. Inoltre inizieremo a pubblicare patch che modernizzano il gioco, lo rendono compatibile con Windows Vista e successivi, Linux x86-64 e aarch64 (Raspberry Pi e simili), e Mac OS 10.9 e successivi, correggono bug e implementano miglioramenti alla qualità della vita."

La comunità di OldUnreal ha ricevuto un aggiornamento importante nella giornata di ieri, che farà felici anche tutti quelli che si sentono orfani della serie Unreal Tournament : "Con il benestare di Epic e con l'aiuto di nuovi membri del team, stiamo riportando in vita Unreal Tournament 2004 ."

Un gradito ritorno

Unreal Tournament 2004 tornerà presto disponibile, quindi. E sarà completamente gratuito: "È uno sforzo gestito dalla community, ma siamo entusiasti di rendere il gioco nuovamente accessibile e facile da giocare. Ci lavoriamo da un bel po' e abbiamo fatto abbastanza progressi da poter invitare il primo gruppo di tester."

Viene poi specificato che il nuovo Unreal Tournament 2004 supporta nativamente sistemi Linux e macOS moderni con CPU Intel e ARM/Apple a 64 bit e che è possibile giocare o far girare un server su un Raspberry Pi 4 o 5. Le distribuzioni Linux e macOS della patch includono un UCC completamente funzionante con compilatore UnrealScript (UCC make) e supporto alla compressione texture. Le distribuzioni Linux e macOS ora usano SDL3 invece di SDL1.

D3D9Drv e il supporto fullscreen sono pienamente funzionanti nel client Windows a 64 bit.

Il team ha anche garantito che la maggior parte delle mod già disponibili rimarranno compatibili con la nuova versione del gioco: "I client non patchati possono giocare su server patchati e i client patchati possono giocare su server non patchati. La maggior parte delle mod dovrebbe continuare a funzionare come prima. Le uniche eccezioni sono le mod che controllano la versione del gioco ed escludono i giocatori con versioni sconosciute."

Per quanto riguarda le tempistiche, non sono certe. Ora sono partiti i primi test e l'obiettivo è avere una versione pubblica nei prossimi due mesi. Ma non c'è niente di garantito.

Detto questo, meritano una menzione i responsabili di questa meritoria impresa, che hanno affrontato a titolo puramente gratuito: Gli sviluppatori principali dell'installer Windows e delle patch sono Buggie, Marco/Dots, Deaod, Metallicafan212, Piglet, CacoFFF, AnthraX e Smirftsch. La patch include anche contributi da parte di Wormbo, Shambler e Ryan C. Gordon (icculus). Ringraziamo inoltre Epic per aver reso tutto ciò possibile.