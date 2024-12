Epic Games ha ringraziato la comunità che continua a tenere in vita la serie Unreal

È passato circa un mese da quando Epic Games ha regalato definitivamente Unreal Gold e Unreal Tournament alla comunità , approvandone la distribuzione e la riproduzione gratuita tramite Internet Archive . Ora lo studio ha pubblicamente riconosciuto e ringraziato OldUnreal, la comunità dei fan che per anni ha lavorato per mantenere isuoi giochi in vita, tra enormi aggiornamenti e interventi di manutenzione.

Una comunità attiva

Lo ha fatto in occasione del lancio della serie Secret Level di Prime Video, in realtà, di cui un episodio è dedicato proprio a Unreal Tournament. Magari per qualcuno non saranno proprio ringraziamenti spontanei, visto com'è stata trattata la serie Unreal negli ultimi anni (praticamente è stata abbandonata in favore di Fortnite), ma quantomeno sono un modo per riconoscere il lavoro di chi ha continuato a supportarla senza chiedere niente in cambio.

Face Wolrds, la mappa più celebre di Unreal Tournament

"Prima di essere noti per Fortnite, forse ci conoscevate per un altro gioco: quello che ha dato inizio a tutto," scrive Epic Games. "Tra il 1998 e il 2010, abbiamo pubblicato nove titoli della serie Unreal, incluso Unreal Tournament. Il resto, beh, è storia." Si trova scritto su di una pagina celebrativa della serie, dove viene ricordato anche il contributo dato dalla comunità. "Anche se Unreal Tournament non è più in sviluppo presso Epic Games, i server di alcune versioni sono ancora attivi grazie a una comunità appassionata di sviluppatori e fan che si occupa di patch e manutenzione. Vogliamo ringraziare la community di OldUnreal per il suo continuo supporto nel mantenere viva questa eredità."

OldUnreal gestisce la serie da anni. Nel 2019 ha preso in carico "la manutenzione del codice di Unreal Tournament dopo un accordo con Epic Games", come si può leggere sul suo sito ufficiale. Da sottolineare, per chi non lo avesse capito, che il loro lavoro è fatto di pura passione, visto che non ci guadagnano niente. Tra i risultati migliori ottenuti, spicca una mega patch per il primo Unreal che installa "una versione completamente rivista e corretta" del gioco, "pensata per offrire ai giocatori un'esperienza migliorata, con correzioni di bug, nuove funzionalità e la possibilità di accedere ai server più vecchi."