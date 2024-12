Amazon Prime Gaming offre altri 10 giochi gratis per festeggiare il lancio della serie TV Secret Level

La lista include le versioni Enhanced dei primi due Baldur's Gate, Warhammer 40.000: Space Marine e The Outer Wilds, giusto per citarne alcuni. Non solo: sono già disponibili per essere riscattati, ad eccezione di Warhammer 40.000: Dawn of War 2 in programma per il 12 dicembre.

Il servizio Prime Gaming di Amazon questo mese è più ricco che mai. Oltre ai 18 titoli in regalo di dicembre, sono stati annunciati altri 10 giochi gratis per festeggiare l'imminente lancio della serie TV Secret Level su Prime Video.

I giochi gratis a sorpresa di Prime Gaming

Vediamo l'elenco completo dei nuovi giochi gratis di Prime Gaming, che si aggiungono agli altri 18 annunciati in precedenza:

Baldur's Gate: Enhanced Edition (GOG)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition (GOG)

Necromunda: Hired Gun (Epic Games Store)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (GOG)

The Outer Worlds (GOG code)

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition (GOG)

Spelunky (GOG)

Warhammer 40.000: Dawn of War (Amazon Games App)

Warhammer 40.000: Space Marine (Amazon Games App)

Warhammer 40.000: Dawn of War II (Amazon Games App) - dal 12 dicembre

Uno scatto da The Outer Worlds

Se siete iscritti ad Amazon Prime, potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi che trovate nell'elenco qui sopra tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.

Come possiamo vedere la selezione include giochi che figurano in Secret Level o che ne condividono l'universo. Per chi non lo sapesse, Secret Level è una serie antologica animata in arrivo su Prime Video il prossimo 10 dicembre. È composta da 15 episodi, ognuno dei quali è ispirato a videogiochi famosi, come Pac-Man, God of War e molti altri ancora. Se volete saperne di più, proprio oggi abbiamo pubblicato la nostra recensione di Secret Level.