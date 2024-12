Il gioco gratis di Epic Games Store del 12 dicembre è misterioso

Come da tradizione in occasione delle feste natalizie Epic Game Store regalerà dei giochi ogni settimana, ma senza svelarne l'identità in anticipo, giusto per aggiungere un po' di suspence alla classica formula. Di conseguenza, sì ci sarà almeno un gioco gratis anche il 12 dicembre, ma al momento è avvolto nel mistero.

Non cambia però la prassi: avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato. Potrete raggiungere la pagina dedicata ai giochi gratuiti del negozio a questo indirizzo.