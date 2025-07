Niente Fortnite ed Epic Games Store su iOS quest'anno in UK, Epic accusa la CMA

Fortnite ed Epic Games Store non arriveranno su iOS quest'anno in UK, e secondo Epic Games Store la colpa è della CMA, l'autorità che si occupa di vigilare sulla concorrenza e sui mercati nel Regno Unito.

"La CMA, l'ente regolatore per la concorrenza nel Regno Unito, ha deciso di non dare priorità all'apertura dell'ecosistema mobile a store alternativi nelle roadmap per Apple e Google pubblicate oggi", si legge in un post pubblicato da Epic Games sui social.

"Si tratta di un'occasione mancata per introdurre concorrenza all'interno di un mercato attualmente monopolizzato, per sbloccare crescita economica e fornire possibilità di scelta ai consumatori", continua il comunicato.

"A quattro anni dalla conclusione che l'App Store e il Google Play Store sono monopoli paralleli, la CMA non ha fatto nulla per permettere l'emergere di store concorrenti."