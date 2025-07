Il film di Elden Ring potrebbe vedere la presenza di Cailee Spaeny

Ranni la Strega, ad esempio, oppure la potente Malenia. O magari, chissà, una versione femminile del protagonista : per il momento non ci sono dettagli, visto che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali della produzione.

Non è tuttavia chiaro quale personaggio potrebbe interpretare l'attrice, che lo scorso anno ha svolto il ruolo di protagonista in Alien: Romulus. Qualcuno suggerisce Melina, la donna che guida il Senzaluce durante il suo viaggio, ma ci sono anche altre possibilità.

Stando a quanto riportato dallo scooper Jeff Sneider, Cailee Spaeny sarebbe in trattative per un ruolo nel film di Elden Ring , il che le consentirebbe di lavorare nuovamente insieme al regista Alex Garland dopo Civil War.

Un attore è già stato confermato

Mentre per Cailee Spaeny siamo in attesa di conferme, Garland pare abbia già annunciato un attore per il cast di Elden Ring, Kit Konnor, star della serie Heartstopper nonché doppiatore di videogiochi come A Plague Tale: Requiem, Xenoblade Chronicles 3 e Dreams.

Cailee Spaney

Annunciato lo scorso maggio, il film di Elden Ring punterà a capitalizzare la straordinaria popolarità del soulslike sviluppato da FromSoftware, espandendo la proprietà intellettuale con una trasposizione che sembra sia stata affidata alle persone giuste e a cui gli appassionati guardano con grande interesse.