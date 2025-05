Il film di Elden Ring è realtà, annunciato da A24 e Bandai Namco con il regista scelto

Bandai Namco e A24 hanno annunciato in via ufficiale il film di Elden Ring, che dunque esiste e sembra essere protagonista di una produzione di notevole livello, considerando anche i nomi coinvolti comunicati in attesa di conoscere il cast.

Il film di Elden Ring sarà scritto e diretto da Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare), che dunque si presenta come autore totale di questo adattamento, considerando che dovrebbe occuparsi sia della sceneggiatura che della regia, ed è in effetti il nome che era emerso anche con le recenti voci di corridoio sulla creazione del film.

Alla produzione troviamo Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich da DNA, con il supporto di George R. R. Martin e Vince Gerardis, dunque il celebre scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ricompare anche alla produzione del film, dopo essere stato parte integrante nello sviluppo del mondo originale del gioco.