Elden Ring diventerà un film? La notizia è apparsa e scomparsa, lasciando molti dubbi

Nelle scorse ore un sito ha riportato la notizia secondo cui Elden Ring diventerà un film prodotto da A24 e diretto da Alex Garland, ma l'articolo è stato subito rimosso e molti hanno pensato all'infrazione di un qualche tipo di embargo.

Tuttavia la realtà potrebbe essere diversa e il responsabile editoriale della testata che ha pubblicato l'annuncio "in esclusiva" non ha voluto commentare quanto accaduto, così come Sophia Shin, responsabile delle comunicazioni di A24. Attenzione: non c'è stata una smentita ufficiale.

La notizia parlava di un progetto affidato appunto al regista Alex Garland, noto per aver diretto 28 Giorni Dopo e il nuovo capitolo della saga in uscita, 28 Anni Dopo, con l'inizio delle riprese fissato per il 2026.

Ad ogni modo, molti utenti hanno messo in dubbio l'affidabilità della fonte, specie per quanto concerne gli scoop cinematografici: già in passato uno dei loro rumor, riguardante in quel caso il film Star Wars: Starfighter, è stato smentito da LucasFilm.