La nuova RTX 5060 di Nvidia arriva il 19 maggio a 299 dollari: ma trovarla a quel prezzo sarà dura

Nvidia ha ufficialmente annunciato la data di lancio della sua nuova scheda grafica RTX 5060: sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2025 al prezzo suggerito di 299 dollari. Il debutto interesserà anche i primi laptop equipaggiati con questa GPU, in vendita da 1.099 dollari. Le vendite cominceranno alle 9:00 PT (le 18:00 in Italia) attraverso i principali partner retail. Si tratta del modello più accessibile della nuova serie RTX 50, pensato per offrire un'esperienza moderna in ambito gaming e creatività a un pubblico più ampio.

La RTX 5060 è dotata di 3.840 CUDA core, quasi 800 in meno rispetto alla versione Ti lanciata ad aprile. Nonostante le specifiche ridotte, la scheda mantiene alcuni degli elementi chiave introdotti con la generazione 50: memoria GDDR7, supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation e le più recenti tecnologie per ray tracing e core Tensor. Il design punta a un buon bilanciamento tra prestazioni, efficienza e costo, rendendola particolarmente adatta a chi cerca una GPU moderna ma non ha bisogno della potenza dei modelli di fascia alta.