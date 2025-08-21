NVIDIA GeForce NOW accoglie 13 nuovi giochi, inclusa la serie Total War e Void/Breaker

Continua ad arricchirsi il catalogo di giochi compatibili con il servizio di cloud gaming NVDIA GeForce NOW. In particolare questa settimana si aggiungono altri 13 titoli, tra cui la serie Total War, The Rogue Prince of Persia e Void/Breaker.
L'espansione del catalogo di questa settimana è accompagnato dal lancio della nuova funzione install-to-play, che permette di installare i giochi su di un server remoto e giocare immediatamente, senza i precedenti vincoli legati alla compatibilità.
In arrivo anche Call of Duty: Black Ops 7, Borderlands 4 e i server RTX 5080
Vediamo l'elenco completo dei giochi aggiunti questa settimana:
- Stick It to the Stickman (Steam)
- Blacksmith Master (Steam, PC Game Pass)
- Void/Breaker (Steam e Game Pass)
- The Rogue Prince of Persia (Ubisoft Store)
- Funko Fusion (Steam)
- Total War: Medieval 2 - Definitive Edition (Steam)
- Total War: Attila (Steam)
- A Total War Saga: Troy (Steam)
- Total War: Napoleon - Definitive Edition (Steam)
- Total War: Empire - Definitive Edition (Steam)
- Total War: Pharaoh Dynasties (Steam)
- Total War: Rome Remastered (Steam)
- Total War: Shogun 2 (Steam)
Le novità non finiscono qui per gli abbonati a GeForceNOW. Nei giorni scorsi NVIDIA ha confermato che alcuni dei giochi AAA più attesi dei prossimi mesi entreranno a far parte del servizio al lancio, inclusi Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7, Hell is Us e Cinder City. Inoltre, a settembre inizierà il rollout dei server basati sull'architettura Blackwell, con i giocatori che potranno sfruttare la potenza di una configurazione con una RTX 5080 in cloud, il tutto senza alcun incremento di prezzo per il servizio.