Hollow Knight è in sconto per PC su Instant Gaming, perfetto per capire perché Silksong è così atteso

Instant Gaming ci offre uno sconto per Hollow Knight, il primo gioco di Team Cherry che ha stregato i giocatori di tutto il mondo e che li ha spinti a sognare l'arrivo di Silksong.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/08/2025
Hollow Knight: Silksong è realtà, ma se a differenza di mezzo mondo non avete mai capito perché l'opera abbia per anni ossessionato le menti degli appassionati di videogiochi, forse dovreste ora rimediare avventurandovi nel mondo del primo Hollow Knight, disponibile a un prezzo notevole per Steam (PC, Linux, Mac) su Instant Gaming. Potete infatti comprare questo metroidvania a circa 10€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA, almeno fino a quando non raggiungerete la pagina finale di pagamento.

Che gioco è Hollow Knight?

Hollow Knight è un metroidvania 2D a scorrimento laterale d'azione nel quale vestiamo i panni di un misterioso esserino ammantato d'oscurità che, con una spadina deve affrontare un regno decaduto che era un tempo dominato da degli insetti, di cui vedremo ora i resti.

Man mano che avanziamo otteniamo nuovi poteri unici per esplorare, in perfetto stile metroidvania, così da poter raggiungere nuovi luoghi e scoprire cosa è accaduto in questi luoghi sotterranei. Potremo combattere all'arma bianca ma anche con delle magie oscure. Si tratta di un gioco denso di contenuti, bellissimo da vedere e divertente da giocare.

