Poco prima di Silksong, Hollow Knight è stato completato al 112% APB con un assurdo record mondiale

Hollow Knight Silksong è dietro l'angolo ma uno speedrunner ha deciso di sfruttare l'attesa per ottenere un nuovo record mondiale per il primo capitolo, completando il primo gioco in pochissimo tempo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2025
Il cavaliere di Hollow Knight
Oggi arriva Hollow Knight Silksong, precisamente alle 16:00 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Molti giocatori hanno deciso di (ri)giocare il primo capitolo nell'attesa, ma ovviamente non c'era il tempo per una partita completa e approfondita... a meno che siate degli speedrunner.

Kyle Dodson, o LoLNebula se preferite, è proprio uno speedrunner di Hollow Knight e prima dell'arrivo di Silksong ha realizzato con un nuovo record mondiale una partita con completamento massimo (112%) e battendo tutti i boss del Pantheon (la categoria precisamente si chiama 112% APB).

LoLNebula è quindi primo al mondo con un nuovo record.

La speedrun di Hollow Knight

Il record è di 2 ore, 49 minuti e 59 secondi, senza considerare i caricamenti ed è stata completata con la versione PC di Hollow Knight. Batte così il precedente record mondiale di circa quattro minuti.

Questa sfida comprende non solo il completamento del gioco, ma l'ottenimento di ogni potenziamento ed equipaggiamento, così come sbloccare e sconfiggere tutti i boss del Pantheon, compresi anche i boss onirici. Ovviamente nel calcolo sono inclusi anche i DLC.

Per aiutarvi a capire quanto veloce sia stato lo speedrunner, How Long to Beat segnala che in media un giocatore alla prima partita ha bisogno di 27 ore per finire il gioco, 41,5 ore per completare una buona quantità di elementi secondari e fino a 64,5 ore per un vero 112%. Ovviamente conoscendo il gioco è possibile tagliare molti tempi, ma comunque si tratta di un record non da poco.

Va anche detto che Dodson ha lavorato molto per ottenere questa cifra, visto che da settimane tenta e ritenta ottenendo ogni volta un risultato leggermente migliore, fino a quando è stato in grado di scende sotto le due ore e cinquanta minuti.

Ricordiamo infine che l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 di Hollow Knight: Silksong sarà gratis.

