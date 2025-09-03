Cronos: The New Dawn non teme Silksong, venderà bene e non ci saranno seguiti: Bloober Team si apre

Inoltre, la compagnia spiega che il budget per il gioco è stato inferiore a 24 milioni di euro e che rientrare dei costi di produzione non sarà complesso: ciò detto, il team non sta considerando per il momento di realizzare un seguito di questo gioco. Infine, conferma il supporto a PS5 Pro.

Le dichiarazioni di Bloober Team su Cronos: The New Dawn

"Hollow Knight: Silksong sta raggiungendo un pubblico completamente diverso rispetto a Cronos: The New Dawn. Si tratta principalmente di appassionati di giochi indie e del genere metroidvania, mentre noi realizziamo giochi completamente diversi. A nostro avviso, Cronos: The New Dawn è completamente diverso da tutto ciò che è attualmente sul mercato e quindi riteniamo che sarebbe irrazionale posticiparne in qualche modo la data di uscita", ha affermato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team.

"Paradossalmente, il fatto che Silksong uscirà nella stessa settimana non potrà che aiutarci. Credo che ci saranno molti giocatori che giocheranno a entrambi i giochi, perché a mio parere, ciascuno di questi giochi rafforza l'altro: sarà una settimana fantastica per i giochi impegnativi. Ovviamente raggiungiamo un pubblico leggermente diverso, ma paradossalmente, la consapevolezza del marchio aumenterà di conseguenza", ha aggiunto.

Inoltre, Bloober presume che il mercato principale di Cronos: The New Dawn saranno le console (come dimostrano i parametri pre-rilascio della compagnia) e conferma che il titolo sfrutterà appieno la potenza di PlayStation 5 Pro. "Fin dall'inizio abbiamo pensato di preparare una versione del genere, quindi abbiamo avuto il tempo di prepararci e la versione PS5 Pro sarà sicuramente una versione che sarà apprezzata dai giocatori", ha sottolineato Babieno.

