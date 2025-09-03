Cronos: The New Dawn su PS5 e Nintendo Switch 2 a confronto in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le versioni Nintendo Switch 2 e PS5 di Cronos: The New Dawn. Chiaramente la console ammiraglia di Sony beneficia di una potenza hardware superiore rispetto alla portatile di casa Nintendo, ma il confronto resta interessante, soprattutto considerando che si tratta di uno dei primi titoli di rilievo a uscire in contemporanea su Switch 2 e sulle altre piattaforme.

Su PS5, il gioco offre due modalità grafiche. La modalità qualità gira a 30 fotogrammi al secondo in 2160p upscalati da una risoluzione nativa dinamica che si attesta mediamente sui 1080p, migliorando ombre, riflessi, profondità di campo e altri effetti di post-processing. Tuttavia, le differenze visive rispetto alla modalità prestazioni sono minime. Quest'ultima mantiene una risoluzione simile e punta ai 60 fps, ma non riesce sempre a garantirli, soprattutto nelle aree di caricamento o quando lo schermo è particolarmente affollato.