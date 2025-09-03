Google annuncia Gemini per la smart home con nuove Nest Cam, ecco la data ufficiale

Google ha finalmente svelato la data del prossimo grande appuntamento per la sua strategia legata alla smart home: il 1° ottobre 2025. L'azienda ha pubblicato un teaser ufficiale che annuncia l'arrivo di Gemini su Google Home, accompagnato da nuove soluzioni hardware, tra cui una rinnovata Nest Cam.

L'annuncio non giunge a sorpresa: già durante il recente evento Made by Google, la società aveva anticipato che Gemini for Home sarebbe stato disponibile in anteprima proprio da ottobre. L'iniziativa segna un passo decisivo verso la sostituzione graduale di Google Assistant con Gemini, il nuovo assistente AI multimodale capace di interagire tramite linguaggio naturale, immagini, comandi vocali e altre forme di input.