Cronos: The New Dawn ha ricevuto voti generalmente positivi nelle recensioni internazionali

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Cronos: The New Dawn, il nuovo survival horror in terza persona sviluppato da Bloober Team, lo studio già noto per il remake di Silent Hill 2 e Layers of Fear. Vediamo come è stato accolto dalla critica internazionale.
Il verdetto complessivo è positivo: il gioco al momento vanta una media di 78 su Metacritic e di 80 su OpenCritic. Molte testate hanno espresso giudizi entusiasti, alcune sfiorando l'eccellenza, ma non mancano anche alcune valutazioni più tiepide che si attestano sulla sufficienza.
Un altro centro per Bloober Team?
Prima di passare in rassegna i voti della stampa internazionale, vi suggeriamo come sempre di leggere anche la nostra recensione di Cronos: The New Dawn.
- Multiplayer.it - 85
- Windows Central - 100
- DualShockers - 90
- Shacknews - 90
- GameReactor UK - 90
- Gameliner - 90
- XboxEra - 90
- Checkpoint Gaming - 85
- Combo Infinito - 85
- GameWatcher - 80
- Worth Playing - 80
- CGMagazine - 80
- Sector.sk - 80
- TheSixthAxis - 80
- PlayStation Universe - 80
- Push Square - 80
- The Outerhaven - 80
- Wccftech - 80
- Eurogamer Germania - 80
- GameSpot - 80
- Eurogamer - 80
- Endless Mode - 79
- GameInformer - 78
- IGN Francia - 70
- Destructoid - 70
- GamesRadar+ - 70
- IGN - 70
- CD-Action - 60
- Slant Magazine - 60
- TechRadar Gaming - 60
- VGC - 60
Come possiamo vedere, Cronos: The New Dawn ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva, con lodi in particolare per l'atmosfera disturbante, la narrazione profonda e l'ambientazione originale ispirata alla Cracovia post-sovietica. Il sistema di combattimento è stato apprezzato per la sua brutalità e strategia, con meccaniche legate alla gestione dei cadaveri e all'uso del fuoco. Anche la trama, che intreccia horror psicologico e fantascienza, ha colpito per intensità e ambiguità. Tuttavia, alcune critiche hanno evidenziato una certa ripetitività nei nemici e un ritmo narrativo non sempre ben bilanciato.