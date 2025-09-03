Cronos: The New Dawn ha ricevuto voti generalmente positivi nelle recensioni internazionali

Un altro centro per Bloober Team?

Prima di passare in rassegna i voti della stampa internazionale, vi suggeriamo come sempre di leggere anche la nostra recensione di Cronos: The New Dawn.

Multiplayer.it - 85

Windows Central - 100

DualShockers - 90

Shacknews - 90

GameReactor UK - 90

Gameliner - 90

XboxEra - 90

Checkpoint Gaming - 85

Combo Infinito - 85

GameWatcher - 80

Worth Playing - 80

CGMagazine - 80

Sector.sk - 80

TheSixthAxis - 80

PlayStation Universe - 80

Push Square - 80

The Outerhaven - 80

Wccftech - 80

Eurogamer Germania - 80

GameSpot - 80

Eurogamer - 80

Endless Mode - 79

GameInformer - 78

IGN Francia - 70

Destructoid - 70

GamesRadar+ - 70

IGN - 70

CD-Action - 60

Slant Magazine - 60

TechRadar Gaming - 60

VGC - 60

Come possiamo vedere, Cronos: The New Dawn ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva, con lodi in particolare per l'atmosfera disturbante, la narrazione profonda e l'ambientazione originale ispirata alla Cracovia post-sovietica. Il sistema di combattimento è stato apprezzato per la sua brutalità e strategia, con meccaniche legate alla gestione dei cadaveri e all'uso del fuoco. Anche la trama, che intreccia horror psicologico e fantascienza, ha colpito per intensità e ambiguità. Tuttavia, alcune critiche hanno evidenziato una certa ripetitività nei nemici e un ritmo narrativo non sempre ben bilanciato.