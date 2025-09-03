0

Il monitor Samsung Odyssey G3 da 180 Hz e 24" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor Samsung Odyssey G3 da 24" con uno sconto del 21% rispetto al prezzo mediano.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2025
Monitor Samsung Odyssey G3

Su Amazon è disponibile il monitor Samsung Odyssey G3 da 24" a 99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 104,99 € e il prezzo mediano di 125,98 €, permettendovi di risparmiare fino al 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor Samsung Odyssey G3

Si tratta di un monitor da 24" Full HD VA da 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms, permettendovi di giocare in modo estremamente fluido, senza alcun ritardo, per un'esperienza dinamica e senza problematiche. Il design è ergonomico ed è possibile ruotare il monitor e regolarlo in base alle vostre preferenze.

Samsung Odyssey G3
Samsung Odyssey G3

Con AMD FreeSync potrete usufruire della massima fluidità: questa tecnologia mantiene sincronizzata la frequenza di aggiornamento della scheda grafica e del monitor, di conseguenza l'effetto tearing è nettamente ridotto. La funzione Black Equalizer, invece, vi permette di regolare la visibilità delle aree più scure, in modo da invididuare nemici oppure oggetti anche negli angoli più bui.

