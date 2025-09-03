IFA 2025: Acer lancia la sua linea gaming con una serie di prodotti flagship della nuova gamma Predator

All'IFA 2025 di Berlino, Acer ha rinnovato in grande stile la sua linea Predator, la gamma flagship dedicata al gaming ad alte prestazioni. L'azienda taiwanese ha presentato un portatile "mostruoso", due desktop di fascia alta, un monitor ultrarapido e una tastiera avanzata, dimostrando di voler alzare ulteriormente l'asticella nel settore.
Il (primo) protagonista è il Predator Helios 18P, un laptop che sembra più un desktop replacement che un portatile. Dotato di CPU fino a Intel Core Ultra 9 285H, fino a 192 GB di RAM, GPU NVIDIA RTX 5090 e storage fino a 6 TB. Il display MiniLED da 18 pollici 4K offre 1.000 nit di luminosità e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3, mentre il sistema di raffreddamento sfrutta ventole con le pale più sottili al mondo. Prezzi e disponibilità restano al momento sconosciuti.
In arrivo due nuovi desktop
Sul fronte desktop arrivano i nuovi Predator Orion 7000 e 5000. Il 7000 rappresenta la soluzione top di gamma, con CPU fino a Core 9 Ultra 285K, GPU RTX 5090, fino a 128 GB DDR5 a 7.200 MT/s e raffreddamento con sistema Predator CycloneX 360 e dissipatore a liquido AiO da 360 mm.
L'Orion 5000, invece, si ferma a Core Ultra 7 265F e RTX 5080, con dissipazione ad aria. Entrambi saranno disponibili dal primo trimestre 2026, con prezzi rispettivi di 3.999 e 2.999 euro.
Monitor e tastiere
Per i gamer competitivi, Acer ha presentato il Predator X27U F8, monitor da 27 pollici con refresh rate fino a 720 Hz che abbiamo presentato in questo nostro articolo dedicato. Basato su pannello OLED certificato VESA DisplayHDR 500 TrueBlack, copre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e arriverà nel secondo trimestre 2026 al prezzo di 1.199€.
Chiude il pacchetto la tastiera meccanica Predator Aethon 550 TKL, disponibile già da settembre a 179€. Supporta tre modalità di connessione (cavo, Bluetooth e wireless 2,4 GHz), fino a 150 ore di autonomia, switch hot-swappable in varianti Blue e Red, doppio set di keycaps WASD e retroilluminazione RGB per tasto.