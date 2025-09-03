IFA 2025: Acer lancia la sua linea gaming con una serie di prodotti flagship della nuova gamma Predator

Durante l'IFA 2025 di Berlino, Acer ha lanciato la nuova gamma Predator: la serie di prodotti da gaming dell'azienda. Scopriamo tutti i dettagli.

All'IFA 2025 di Berlino, Acer ha rinnovato in grande stile la sua linea Predator, la gamma flagship dedicata al gaming ad alte prestazioni. L'azienda taiwanese ha presentato un portatile "mostruoso", due desktop di fascia alta, un monitor ultrarapido e una tastiera avanzata, dimostrando di voler alzare ulteriormente l'asticella nel settore. Il (primo) protagonista è il Predator Helios 18P, un laptop che sembra più un desktop replacement che un portatile. Dotato di CPU fino a Intel Core Ultra 9 285H, fino a 192 GB di RAM, GPU NVIDIA RTX 5090 e storage fino a 6 TB. Il display MiniLED da 18 pollici 4K offre 1.000 nit di luminosità e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3, mentre il sistema di raffreddamento sfrutta ventole con le pale più sottili al mondo. Prezzi e disponibilità restano al momento sconosciuti.

In arrivo due nuovi desktop Sul fronte desktop arrivano i nuovi Predator Orion 7000 e 5000. Il 7000 rappresenta la soluzione top di gamma, con CPU fino a Core 9 Ultra 285K, GPU RTX 5090, fino a 128 GB DDR5 a 7.200 MT/s e raffreddamento con sistema Predator CycloneX 360 e dissipatore a liquido AiO da 360 mm. Samsung pronta a svelare il nuovo Galaxy S25 FE e le ultime novità IA all'IFA 2025: segui l'evento da qui L'Orion 5000, invece, si ferma a Core Ultra 7 265F e RTX 5080, con dissipazione ad aria. Entrambi saranno disponibili dal primo trimestre 2026, con prezzi rispettivi di 3.999 e 2.999 euro.