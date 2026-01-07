Apple mette al sicuro la memoria per il 2026 e limita l’impatto dei costi sui chip A20

NAND sotto controllo, ma i rincari restano all’orizzonte

L'accordo chiave riguarderebbe la NAND fornita da KIOXIA, con condizioni considerate ancora favorevoli nel breve periodo. Tuttavia, il contratto attuale sarebbe vicino alla scadenza e, sempre secondo l'analisi, il produttore giapponese punterebbe a rivedere i prezzi nel corso del 2026. In altre parole, Apple ha comprato tempo, ma non è escluso che il costo della memoria flash salga nei trimestri successivi.

Più complessa appare invece la situazione sul fronte DRAM. Apple starebbe ancora negoziando l'accesso alle forniture per il 2026 e il nodo principale resterebbe il prezzo del primo trimestre. Morgan Stanley segnala che i fornitori di memoria, dopo anni di contratti particolarmente vantaggiosi per Cupertino, starebbero cercando di avvicinare i listini a quelli del mercato spot. Questo potrebbe tradursi in aumenti sequenziali molto marcati, anche superiori al 50% su base trimestrale, pur garantendo la continuità delle forniture.